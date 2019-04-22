"Ровногаз": никто не обслуживает 645 км внутридомовых газовых сетей

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

После подписания акта разграничения, балансодержатель или собственник должен заключить договор на обслуживание сетей

В Ровенской области газовые сети в более 2 577 многоквартирных домах никто не обслуживает уже девять месяцев. Ответственность за их состояние возложена на собственника или управляющего ОСМД. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ровногаз".

"Согласно Кодексу газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме – его хозяину, в офисах или в загальногромадській сооружении – юридическому лицу, которое является собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома до точки разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой является задвижка на вводе газовой трубы в дом", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, после подписания акта разграничения, балансодержатель или собственник должен заключить договор на обслуживание сетей. Это может быть газораспределительная компания, ПАО "Ровногаз", или специализированные организации, имеющие разрешение от Гоструда на проведение таких работ.

"Сейчас самой большой проблемой есть дома, которые не имеют балансодержателя и те, где не создано ОСМД. В таком случае, ответственность за их техническое состояние несут органы местного самоуправления. Без актов разграничения и заключенного договора на обслуживание сетей, наша компания не имеет юридических оснований проводить их техническое обслуживание и согласно правил безопасности систем газоснабжения, проводить распределение природного газа", – говорит технический директор ПАО "Ровногаз" Александр Ганжа.

В "Ровногазе" отмечают, что неоднократно обращались к собственникам, балансодержателям, управляющих и органов местного самоуправления относительно разъяснений о необходимости подписания актов, как того требует действующее законодательство. Компания постоянно присылает сообщение, инициирует совещания и идет на встречу домовладельцам. Однако ОСМД и балансодержатели домов и в дальнейшем игнорируют необходимости исправных внутридомовых сетей, а следовательно пренебрегают своей безопасностью и безопасностью своих родных.

В пресс-службе напомнили, что с 1 января 2019 года собственники, балансодержатели самостоятельно могут выбрать себе подрядчика, который будет осуществлять обслуживание газовых приборов то элементов системы газоснабжения дома. До 2019 года планово-техническое обслуживание (ПТО) осуществлялось газораспределительными компаниями. С принятием ряда законодательных актов, а именно Закона Украины "О жилищно-коммунальные услуги", Приказа Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказа Минэнерго № 190 от 27 июля 2018 года, Кодекс газораспределительных систем такая услуга стала рыночной.