"Рівнегаз": ніхто не обслуговує 645 км внутрішньобудинкових газових мереж

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж

У Рівенській області газові мережі у більше 2 577 багатоквартирних будинках ніхто не обслуговує уже дев’ять місяців. Відповідальність за їх стан покладена на власника, ОСББ чи управителя. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Рівнегаз".

"Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, газові мережі всередині багатоквартирного будинку належать його співвласникам, в індивідуальному будинку – його господареві, в офісах або в загальногромадській споруді – юридичній особі, яка є власником. Це стосується всього газового обладнання всередині або за межами будинку до точки розмежування. Для багатоповерхового житла такою точкою є засувка на вводі газової труби в будинок", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, після підписання акту розмежування, балансоутримувач чи власник повинен укласти договір на обслуговування мереж. Це може бути газорозподільна компанія, ПАТ "Рівнегаз", або спеціалізовані організації, які мають дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт.

"Наразі найбільшою проблемою є будинки, які не мають балансоутримувача та ті, де не створено ОСББ. В такому випадку, відповідальність за їхній технічний стан несуть органи місцевого самоврядування. Без актів розмежування та укладеної угоди на обслуговування мереж, наша компанія не має юридичних підстав проводити їх технічне обслуговування та відповідно до правил безпеки систем газопостачання, проводити розподіл природного газу", – каже технічний директор ПАТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

В "Рівнегазі" зазначають, що неодноразово зверталися до власників, балансоутримувачів, управителів та органів місцевого самоврядування щодо роз’яснень про необхідність підписання актів, як вимагає чинне законодавство. Компанія постійно надсилає повідомлення, ініціює наради та йде на зустріч домовласникам. Однак ОСББ та балансоутримувачі будинків і надалі ігнорують необхідності справних внутрішньобудинкових мереж, а отже нехтують своєю безпекою та безпекою своїх рідних.

У прес-службі нагадали, що з 1 січня 2019 року власники, балансоутримувачі самостійно можуть обрати собі підрядника, який буде здійснювати обслуговування газових приладів те елементів системи газопостачання будинку. До 2019 року планово-технічне обслуговування (ПТО) здійснювалося газорозподільними компаніями. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем така послуга стала ринковою.