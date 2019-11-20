"Ровногаз": с начала года специалисты обнаружили более 14 тыс. утечек на газопроводах

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Специалисты компании ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы

На протяжении 10 месяцев 2019 года специалисты АО "Ровногаз" обследовали более 10 тыс. км газовых сетей области. Во время обследований было выявлено и ликвидировано свыше 14 тыс. утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года специалисты "Ровногаза" провели обследование 8 тыс. км подземных и почти 2 тыс. км надземных газопроводов, по которым газ транспортируется в дома потребителей по всей Ровенской области. Во время обследований была выявлена и ликвидирована 131 утечка на подземных трубах и почти 14 тыс. утечек на надземных газопроводах и их соединениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам пресс-службы, работники службы комплексного приборного обследования (КПО) нашли и восстановили 93 повреждения изоляционного покрытия.

"Обследование, диагностика и устранения повреждений газораспределительной системы осуществляются специалистами службы КПО. Причем в любую погоду, независимо от времени года. В общем, это очень сложная работа", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Ганжа.

Для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 263 тыс. абонентов Ровенской области, специалисты АО "Ровногаз" ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций.

"С начала года проведено 21300 регламентных работ на 1620 газорегуляторных пунктах шкафного типа (ШРП) и более 2 тыс. регламентных работ на обычных 173 газорегуляторных пунктах (ГРП). Проведено почти 11 тыс. проверок 905 станций катодной защиты и более 55 тыс. домовых регуляторов давления", - говорится в сообщении.