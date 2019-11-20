"Рівнегаз": з початку року фахівці виявили понад 14 тис. витоків на газопроводах

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Фахівці компанії щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи

Впродовж 10 місяців 2019 року фахівці АТ "Рівнегаз" обстежили понад 10 тис. км газових мереж області. Під час обстежень було виявлено і ліквідовано понад 14 тис. витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року спеціалісти "Рівнегазу" здійснили обстеження 8 тис. км підземних і майже 2 тис. км надземних газопроводів, якими газ транспортується до осель споживачів по всій Рівненській області. Під час обстежень було виявлено і ліквідовано 131 витік на підземних трубах і майже 14 тис. витоків на надземних газопроводах та їх з’єднаннях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами прес-служби, працівники служби комплексного приладового обстеження (КПО) знайшли і відновили 93 пошкодження ізоляційного покриття.

"Обстеження, діагностика та усунення пошкоджень газорозподільної системи здійснюються фахівцями служби КПО. Причому у будь-яку погоду, незалежно від пори року. Загалом, це дуже складна праця", - говорить директор технічний АТ "Рівнегаз" Олександр Ганжа.

Для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 263 тис. абонентів Рівненської області, фахівці АТ "Рівнегаз" щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи, щоб попереджати виникнення аварійних ситуацій.

"З початку року проведено 21300 регламентних робіт на 1620 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) і понад 2 тис. регламентних робіт на 173 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено майже 11 тис. перевірок 905 станцій катодного захисту та понад 55 тис. будинкових регуляторів тиску", - йдеться у повідомленні.