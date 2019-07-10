"Ровногаз": количество обращений в центр обслуживания клиентов выросло на 15%

За шесть месяцев этого года услугами центра воспользовались 65,6 тыс. потребителей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует об удобстве сервиса для клиентов АО "Ровногаз". Об этом сообщает пресс-служба компании.

За первое полугодие 2019 года в центр обслуживания клиентов в г. Ровно потребители услуг газовой компании обратилось 65,6 тыс. раз. Это на 8,3 тыс. раз больше, чем за аналогичный период 2018 года. Со дня открытия клиенты АО "Ровногаз" посетили более 341,6 тыс. раз.

"Развитие клиентского сервиса и современный подход в предоставлении услуг для потребителей является приоритетным направлением в работе АО "Ровногаз", - говорит председатель правления Петр Дубас. – Сейчас в области работает четыре центра обслуживания клиентов компании. Планируется открытие еще одного в городе Березно".

В центрах обслуживания клиентов АО "Ровногаз" можно получить исчерпывающую информацию относительно газоснабжения и газификации - консультации по лицевому счету, выдачи справок, выяснить вопросы по установке счетчиков, присоединению к газовой сети, реконструкции системы газоснабжения.

Для удобства посетителей в Центре внедрена автоматизированная система "электронная очередь", программное обеспечение которой позволяет оптимально распределить клиентские потоки и уменьшить время ожидания потребителя в очереди. А электронные табло и голосовые сообщения информируют клиентов в операционном зале наличие и номера свободных менеджеров. Впрочем, чтобы каждый раз не обращаться в ЦОК, в центре можно зарегистрироваться, чтобы передавать показатели и контролировать свой счет через Личный кабинет. В этом году для популяризации мобильного приложения была организована акция – розыгрыш смартфона среди тех, кто зарегистрировался в период с 8 по 27 апреля. В ней приняли участие 455 потребителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Центр обслуживания клиентов открыли в Ровно еще в 2016 году. С того времени для клиентов газораспределительной компании открыто еще три центра обслуживания в городах Сарны, Здолбунов и Дубно.