"Ровногаз" будет обжаловать решение НКРЭКУ о наложении шрафу

ПАО "Ровногаз" не соглашается с решением НКРЭКУ о наложении штрафа в связи приведением газа к стандартным условиям. Оператор ГРС будет оспаривать его в суде, поскольку решение противоречит нормам законодательства Украины и не решает вопрос по существу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания считает решение НКРЭКУ политически мотивированным и таким, что дискриминирует часть потребителей. В частности тех, в которых установлены общедомовые счетчики и счетчики с приведением газа к стандартным условиям.

"В Ровенской области почти 33 тыс. потребителей пользуются приборами учета с приведением газа к стандартным условиям. Кроме того 3 тыс. жителей Ровенщины учитывают газ по общедомовых счетчиках, которые также осуществляют приведение. Поэтому НКРЭКУ предлагает таким пользователям платить больше других", – говорит коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький.

По словам пресс-службы, при условии приведения газа к стандартным условиям в процессе распределения и поставки населению, в деятельности ПАО "Ровногаз" образуется многомиллионный дефицит средств, который не компенсируется. Именно поэтому, согласно требованиям Закона Украины "О рынке природного газа", Кодекса газораспределительных систем и Типового договора распределения природного газа, ПАО "Ровногаз" приводит объемы газа к стандартным условиям.

"НАК "Нафтогаз Украины" передает природный газ, приведенный к стандартным условиям, - отмечает финансовый директор Виталий Зубейко. – Кроме того, монополист получает почти 90% средств, оплаченных бытовыми потребителями. Наша же компания на все потребности имеет лишь 72 коп. с 1 куб. м газа, что не дает возможности полноценно функционировать".

Также в пресс-службе отметили, что за счет наложения штрафов на Операторов ГРС, не может быть устранена дискриминация одних потребителей газа за счет других, что нарушает принципы работы государственного регулятора, изложенные в Законе "О НКРЭКУ".

"Этот вопрос должен быть урегулирован в рамках перехода к оплате за газ в энергетических единицах, чтобы потребители имели возможность платить за полученную энергию, а не кубические метры. Бытовые потребители газа стали заложниками незавершенных реформ в энергетическом секторе. Ведь в 2015 году, после принятия закона "О рынке природного газа", планировался переход к оплате за газ в енергоодиницях. Это позволило бы снять вопрос о приведении газа к стандартным условиям вообще. Однако, этого так и не произошло", - говорится в сообщении.