В Ровно запретили проведение ЛГБТ-маршей

Ровненский городской совет запретил проведение в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, касающихся "пропаганды девиантного полового поведения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как сообщается, рассмотрение вопроса инициировал депутат от "Свободы" Олег Карпяк. В проекте решения авторы ссылаются на ст. 3 Семейного кодекса Украины: основания, на которых создается семья, не должны противоречить моральным устоям общества.

"Запретить на территории г. Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе в форме так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры" и т. п., проходящих в местах массового досуга семей с детьми", - говорится в проекте решения.

Также "исключается" проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу институту семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

В свою очередь, в украинском отделении международной правозащитной организации Amnesty International назвали юридическим фарсом и нарушением прав человека решение властей о запрете ЛГБТ-маршей в Ровно.

"Сегодняшнее решение Ровенского городского совета о запрете проведения всех в городе маршей ЛГБТ-сообществ и других мероприятий, которые власть трактует как "пропаганду девиантного полового поведения" - яркий пример того, как предновогоднее безумие может касаться не только массовой беготни за подарками и продуктами, но и полностью противоправных решений местной власти", - написала глава организации Оксана Покальчук в Facebook.

Напомним, в июне этого года в Киеве состоялся "Марш равенства", который был организован организацией "Киевпрайд". Тогда в ходе марша произошли столкновения между участниками акции и ее противниками. Несколько человек ворвались в колонну участников марша и напали на них. Правоохранителям удалось оперативно отреагировать и вывести нападавших.

Кроме того, в ходе "Марша равенства" в Киеве не произошло ни одного задержания. Однако правоохранители провели превентивные мероприятия перед началом акции и задержали несколько человек. Кроме того, в полиции не предоставляли информации о пострадавших в ходе столкновений на "прайде".