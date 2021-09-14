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В Ровно "заминировали" автовокзал: полиция возбудила уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно сообщили о минировании автовокзала на улице Киевской. Правоохранители не обнаружили взрывное устройство, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что сообщение о минировании автовокзала поступило в полицию около 12:30. На место выехали взрывотехники, кинологи, спецназ полиции, медики и сотрудники газовой службы. Из здания станции эвакуировали десятки человек.

В результате обследования автовокзала и прилегающей территории взрывное устройство не обнаружено. По факту заведомо ложного сообщения о минировании автовокзала (ч. 1 ст. 259 УК Украины) возбуждено уголовное производство.

Полиция устанавливает причастных к преступлению. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: в Ровно "заминировали" автовокзал: полиция ищет злоумышленников (rv.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныРовно