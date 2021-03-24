В Ровно ужесточают карантин: список ограничений

Так, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Ученики младших классов будут учиться очно. При этом останутся работать и садики.

Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. При этом приватным компаниям рекомендовали отменить массовые мероприятия.

Кроме того, в Ровно рекомендовали проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

Отметим, что сейчас Ровенская область находится в "оранжевой" зоне карантина.