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В Ровно ужесточают карантин: список ограничений

Автор: РБК-Украина

В Ровно ужесточают карантинные ограничения. Такое решение приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенского городского совета.

Так, с понедельника, 29 марта, ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Ученики младших классов будут учиться очно. При этом останутся работать и садики.

Также согласно решению комиссии, отменены все культурно-массовые мероприятия, которые проводят муниципальные учреждения. При этом приватным компаниям рекомендовали отменить массовые мероприятия.

Кроме того, в Ровно рекомендовали проводить спортивные мероприятия без участия зрителей.

Отметим, что сейчас Ровенская область находится в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине снова могут ввести общенациональный жесткий карантин. Это может произойти в случае дальнейшего ухудшения эпидситуации.

Кроме того, ученые НАН прогнозируют в Киеве и еще восьми областях самый большой рост заболеваемости COVID-19.

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Новости Украины Ровенская областьКарантин
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