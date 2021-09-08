В Ровно по программе Зеленского начинают реконструкцию международного аэропорта

Международный аэропорт "Ровно" получит дополнительные 35 млн гривен инфраструктурной субвенции, что позволит приступить к его реконструкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.
По словам главы областной администрации Виталия Коваля, государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта.
"Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - отметил он.
Реконструкцию будут проводить по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Аэропорт включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.
Ровенская областная государственная администрация уже успела провести пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации. Сейчас готовятся тендеры на работы по капитальному ремонту ограждения и реконструкции светосигнальной системы.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовала модернизация региональных аэропортов. Одним из первых начали реконструкцию в Кривом Роге, где уже в следующем году сдадут терминал и взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые пассажирские самолеты.