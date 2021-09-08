В Ровно по программе Зеленского начинают реконструкцию международного аэропорта

Международный аэропорт "Ровно" получит дополнительные 35 млн гривен инфраструктурной субвенции, что позволит приступить к его реконструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

По словам главы областной администрации Виталия Коваля, государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта.

"Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - отметил он.

Реконструкцию будут проводить по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Аэропорт включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Ровенская областная государственная администрация уже успела провести пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации. Сейчас готовятся тендеры на работы по капитальному ремонту ограждения и реконструкции светосигнальной системы.