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В Ровно по программе Зеленского начинают реконструкцию международного аэропорта

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Ровно, Среда 08 сентября 2021 10:57
В Ровно по программе Зеленского начинают реконструкцию международного аэропорта Фото: в Ровно по программе Зеленского начинают реконструкцию международного аэропорта (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Международный аэропорт "Ровно" получит дополнительные 35 млн гривен инфраструктурной субвенции, что позволит приступить к его реконструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

По словам главы областной администрации Виталия Коваля, государственные средства выделили на реконструкцию радиотехнических средств навигации и посадки аэродромного комплекса аэропорта.

"Таким образом, подрядчик сможет приступить к практической части модернизации аэропорта уже в ближайшее время", - отметил он.

Реконструкцию будут проводить по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Аэропорт включен в государственную программу развития аэропортов на период до 2023 года.

Ровенская областная государственная администрация уже успела провести пять тендеров на изготовление проектно-сметной документации. Сейчас готовятся тендеры на работы по капитальному ремонту ограждения и реконструкции светосигнальной системы.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине стартовала модернизация региональных аэропортов. Одним из первых начали реконструкцию в Кривом Роге, где уже в следующем году сдадут терминал и взлетно-посадочную полосу, способную принимать тяжелые пассажирские самолеты.

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