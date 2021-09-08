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У Рівному за програмою Зеленського починають реконструкцію міжнародного аеропорту

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Рівне, Середа 08 вересня 2021 10:57
У Рівному за програмою Зеленського починають реконструкцію міжнародного аеропорту Фото: в Рівному за програмою Зеленського починають реконструкцію міжнародного аеропорту (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародний аеропорт "Рівне" отримає додаткові 35 млн гривень інфраструктурної субвенції, що дозволить приступити до реконструкції летовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

За словами голови обласної адміністрації Віталія Коваля, державні кошти виділили на реконструкцію радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу летовища.

"Таким чином, підрядник зможе приступити до практичної частини модернізації летовища вже найближчим часом", - зазначив він.

Реконструкцію проводитимуть за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Аеропорт включено до державної програми розвитку аеропортів на період до 2023 року.

Рівненська обласна державна адміністрація вже встигла провести п’ять тендерів на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Наразі готуються тендери на роботи з капітального ремонту огорожі та реконструкції світосигнальної системи.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні стартувала модернізація регіональних аеропортів. Одним із перших почали реконструкцію в Кривому Розі, де вже наступного року здадуть термінал і злітно-посадкову смугу, здатну приймати важкі пасажирські літаки.

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