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В Ровно построят новую 8-этажную хирургию для областной больницы

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Ровно, Вторник 25 января 2022 17:26
В Ровно построят новую 8-этажную хирургию для областной больницы Фото: в Ровно построят новое хирургическое отделение для областной больницы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

У Ровенской областной клинической больницы появится новый хирургический корпус, который построят в течение 2022-2023 годов по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Ровенской ОГА Сергея Подолина.

"Предусмотрено строительство 8-этажного современного хирургического корпуса с операционным блоком, отделением анестезиологии с кроватями интенсивной терапии, стационарными отделениями хирургического профиля, хирургического блока с применением инновационных малоинвазивных хирургических технологий", - сказал представитель областной администрации.

По новому корпусу уже есть экспертный отчет. Общая стоимость строительства оценивается в 1,25 млрд грн. Кроме того, в Ровенской областной клинической больнице отремонтируют главный корпус, поликлинику и кардиологическое отделение. В прошлом году по президентской программе реконструировали приемное отделение.

"Из областного бюджета на изготовление проектной документации предусмотрено по 1 млн грн на каждый объект. Сейчас проводится работа по техническим задачам и выходным данным для проектирования объектов областных больниц", - уточнил Подолин.

Среди других знаковых объектов, которые создаются в области по программе "Большая стройка", он назвал новый спортивный комплекс в Ровно. Так называемый комплекс на Макарова должен стать будущим "спортивным магнитом" города. Уже построено трехэтажное здание спортивного зала с кровлей и стеклянными витражами. Завершить объект планируют до конца 2022 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с 2022 года по программе "Большая стройка" начнется модернизация 48 областных многопрофильных клинических больниц для взрослых и детей.

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