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У Рівному збудують нову 8-поверхову хірургію для обласної лікарні

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Рівне, Вівторок 25 січня 2022 17:26
У Рівному збудують нову 8-поверхову хірургію для обласної лікарні Фото: у Рівному збудують нове хірургічне відділення для обласної лікарні (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Рівненська обласна клінічна лікарня матиме новий хірургічний корпус, який збудують протягом 2022-2023 років за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна.

"Передбачається будівництво 8-поверхового сучасного хірургічного корпусу з операційним блоком, відділенням анестезіології з ліжками інтенсивної терапії, стаціонарними відділеннями хірургічного профілю, хірургічного блоку з застосуванням інноваційних малоінвазивних хірургічних технологій", - сказав представник обласної адміністрації.

По новому корпусу вже є експертний звіт. Загальну вартість будівництва оцінюють в 1,25 млрд грн. Крім того, в Рівненській обласній клінічній лікарні відремонтують головний корпус, поліклініку і кардіологічне відділення. Минулого року за президентською програмою реконструювали приймальне відділення.

"З обласного бюджету на виготовлення проєктної документації передбачено по 1 млн грн на кожен об’єкт. Наразі проводиться робота щодо технічних завдань та вихідних даних для проєктування об’єктів обласних лікарень", - уточнив Подолін.

Серед інших знакових об’єктів, які створюють в області за програмою "Велике будівництво", він назвав новий спортивний комплекс у Рівному. Так званий комплекс на Макарова має стати майбутнім "спортивним магнітом" міста. Наразі вже збудована триповерхова будівля спортивного залу з покрівлею і скляними вітражами. Завершити об’єкт планують до кінця 2022 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що з 2022 року за програмою "Велике будівництво" почнеться модернізація 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень для дорослих і дітей.

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