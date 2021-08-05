В Ровно ночью подожгли авто депутата

В Ровно полицейские устанавливают личности злоумышленников, которые подожгли авто депутата. Инцидент произошел на улице Андрея Мельника около трех часов ночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Audi Q5 был припаркован во дворе многоэтажки на стоянке. На нем ездит депутат областного совета, однако авто принадлежит его родной сестре.
Огнем повреждено лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК Украины. В частности, проверяют поджог, связанный с депутатской деятельностью потерпевшего.
По данным местного издания "Ровно Вечернее" на автомобиле ездит депутат облсовета Руслан Потапчук. Впрочем, это авто является собственностью его сестры Любови Давидюк.
Фото: в Ровно подожгли авто депутата (facebook.com/police.in.Rivne.region)