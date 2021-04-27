В Ровно началось строительство крупнейшего на Западной Украине спорткомплекса

Отмечается, что спорткомплекс будет максимально функциональным. В помещении смогут проводить тренировки и соревнования по различным видам спорта - баскетбола, волейбола, футзала, гандбола, каратэ, бокса, борьбе, гимнастике, кикбоксинга и т.д.

Также планируется, что туда переедут секции областной спортшколы олимпийского резерва, которые сейчас тренируются в ненадлежащих условиях. Спорткомплекс будет адаптирован для занятия спортом людьми с инвалидностью и маломобильными группами.

"Особенностью сооружения является то, что при необходимости его можно трансформировать в концертный или выставочный зал. Мультифункциональная арена даст возможность проводить мероприятия и события регионального, государственного и международного уровня - бизнес, культурно-развлекательные и спортивные. Важно, что к проложенным туда коммуникаций в будущем смогут быть подключены другие построенные объекты инфраструктуры - бассейн, гостиницы, аквапарк и т.д.", - сказано в сообщении.

Параллельно с выполнением строительных работ в спорткомплексе должно начаться сооружение 50-метрового бассейна. Это вторая очередь строительства на Макарова.

Ближайшее такое заведение расположено в Польше.