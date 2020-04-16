В Ровно идет строительство объездной в рамках "Большой стройки" президента, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Северная объездная позволит освободить Ровно от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 из Житомира и Киева

В Ровно продолжается масштабное строительство Северной объездной, которая позволит вывести из областного центра транзитный транспорт и улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Юрия Голика в Facebook.

Как отмечает Голик, строительство Северной объездной города Ровно включено в национальную программу "Большая стройка", инициированную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первая очередь Северной объездной предусматривает строительство шестикилометрового участка от автодороги госзначения Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов км 146 + 630 до автомобильной дороги государственного значения Т-18-32 / Н-22 / - Ходосы - Кустин - / Н-25 / км 8 426.

Работы ведет белорусский подрядчик - "ДСТ № 2, г.Гомель". Сейчас на месте работают 32 строительные механизмы подрядчика. После улучшения погодных условий количество техники и людей будет увеличено.

По словам Голика, Северная объездная позволит освободить Ровно от транзитных автомобилей, следующих по трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и КПП Устилуг по трассе Н-22.

Далее планируется реконструкция 4-километрового участка в селе Хотин к Ривнеазоту и еще текущий ремонт дороги от Ривнеазота к трассе Н-22.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что в этом году "Укравтодор" построит 9 объездных вокруг крупных городов. Среди них - объездные дороги вокруг Днепра, Львова, Житомира, Полтавы, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк общей протяженностью 101,5 км.

Также продолжается проектирование строительства объездных вокруг Хмельницкого, Николаева, Белой Церкви, Борисполя, Черновцов, Кременчуга, Одессы, Дубно и Стрыя.