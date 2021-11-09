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В Ровно во двор предпринимателя бросили гранату

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Ровно, Вторник 09 ноября 2021 11:45
В Ровно во двор предпринимателя бросили гранату Фото: в Ровно во двор предпринимателя бросили гранату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровно неизвестные бросили гранату во двор частного дома. Его хозяином оказался владелец строительной фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

"Сообщение о взрыве на улице Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего жителя Ровно", - говорится в сообщении.

Как сообщил предприниматель, неизвестный бросил во двор его частного дома гранату в результате чего был частично поврежден автомобиль Wolkswagen Touareg и забор.

Указано, что в помещении на момент взрыва находились супруги и трое их детей. По информации правоохранителей, в результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские и специалисты взрывотехнической службы ГУНП изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг.

Сейчас устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УКУ.

Фото: в Ровно во двор предпринимателя бросили гранату (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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