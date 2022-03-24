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В Ровненской области запретили посещать леса на период войны

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Ровненская область, Четверг 24 марта 2022 13:53
В Ровненской области запретили посещать леса на период войны Фото: ГП "Ровненское лесное хозяйство" (facebook.com/rivnelg)
Автор: Антон Федорцив

Глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль закрыл местные леса для посещения рядовыми гражданами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы области.

"С сегодняшнего дня посещать лес в Ровненской области – запрещено! Соответствующий приказ подписал вчера. Он действует на период войны", – заявил Коваль.

Он также назвал категории, на которые ограничения не будут распространяться. Речь идет о Вооруженных силах, других силовиках, представителях органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также лесниках.

Глава ОВА призвал земляков отнестись к ограничениям с пониманием. Ограничительные меры предприняты по соображениям безопасности.

К слову, российские войска создали фильтрационный лагерь в оккупированном Докучаевске.

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