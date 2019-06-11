В Ровенской области изъяли крупнейший арсенал боеприпасов

В Ровенской области полицейские изъяли один из крупнейших в Украине арсенал боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Правоохранители при проведении обыска во дворе 45-летнего жителя Острожского района обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов. В частности, в селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, пять ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение. В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Черниговской области правоохранители выявили рекордный арсенал оружия в гараже бывшего офицера. Взрывотехники изъяли почти 200 гранат Ф-1 и запалов к ним. Также были изъяты более 30 тысяч автоматных патронов упакованных в цинковые коробки.