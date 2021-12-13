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Ровенскую область засыпает снегом. Трасса на Луцк стояла в масштабной пробке

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Ровенская область, Понедельник 13 декабря 2021 17:11
Ровенскую область засыпает снегом. Трасса на Луцк стояла в масштабной пробке Фото: снегопад в Ровенской области (facebook.com/watch/RivneSAD)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня, 13 декабря, снегом засыпает Ровенскую область. Состояние на дорогах под постоянным мониторингом профильных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за снегопада спасатели круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах Ровенской области во взаимодействии с профильными службами. В случае необходимости силы и средства ГСЧС и других специальных служб готовы оказать необходимую помощь.

Как пишут местные СМИ, в Бронниках, в 15 км от Ровно, на дороге развернуло фуру, из-за чего образовалась пробка не менее километра. По состоянию на 16:00 движение возобновили.

Ровенскую область засыпает снегом. Трасса на Луцк стояла в масштабной пробке

Фото: пробка на въезде в Ровно (radiotrek.rv.ua)

Также сообщается, что в Ровно и области объявлен желтый уровень опасности. Непогода может привести к нарушению электроснабжения, работе служб коммунального хозяйства, строительной отрасли, движения транспорта на дорогах.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области снежный оползень сошел на трассу и перекрыл движение.

По прогнозам синоптиков, завтра в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

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