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В Ровенской области запретили охоту

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Четверг 07 июля 2022 17:13
В Ровенской области запретили охоту Фото: в Ровенской области запретили охоту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Совет обороны Ровенской области запретил охоту на территории региона. Решение будет действовать до прекращения действия военного положения в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Ровенской области Виталия Коваля.

"Причина запрета, я думаю, понятна. Сегодня время защищать страну, а не получать "удовольствие" в лесу. Кто хочет пострелять, приглашаю в ряды ВСУ", - пишет Коваль.

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