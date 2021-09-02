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В Ровенской области зафиксировали случай ботулизма

Автор: Инна Собора

В Ровенской области обнаружили больного ботулизмом. Он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Заболевания 1 сентября лабораторно подтвердили в селе Бутовый Вараського района.

Больного госпитализировали в тяжелом состоянии. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Что такое ботулизм и как лечить?

Ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.

Потребляя продукт, практически невозможно определить наличие в нем ботулотоксина, поскольку он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха.

Симптомы ботулизма появляются в среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление четкости зрения.

Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе невозможным. Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. В тяжелых формах заболевания Главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Лечение: госпитализация больного в стационар, введение противоботулинической сыворотки. Поэтому в случае выявления характерных для ботулизма симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Запорожье подтвердили заболевание ботулизмом у двух человек, которые употребляли вяленую рыбу.

Напомним, в мае в Чернигове зафиксировали летальный случай от ботулизма.

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ГСЧСРовенская область