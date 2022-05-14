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В Ровенской области заблокировали региональную ячейку "Партии Шария"

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Украина, Суббота 14 мая 2022 14:36
В Ровенской области заблокировали региональную ячейку "Партии Шария" Фото: СБУ заблокировала региональную ячейку Партии Шария в Ровенской области (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила в Ровенской области региональную ячейку запрещенной "Партии Шария". Ее члены распространяли пропаганду и ложную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что членами ячейки были 300 человек. Они распространяли в соцсетях и мессенджерах ложную информацию о войне России против Украины, работая на пользу агрессора. Сейчас следственные действия продолжаются.

Кроме того, СБУ за последние дни разоблачила четырех несовершеннолетних в Луцке и Новолуганске, которые сотрудничали с оккупантами. Они информировали врага о блокпостах и позициях ВСУ.

В Киеве задержали российского агента, который корректировал вражеские ракетные обстрелы по столице. На днях кураторы готовили его для "эвакуации" в Крым.

В Одессе правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая угрожала безопасности местных жителей. Задержаны организатор и трое участников. Они прикрывались фальшивым волонтерским удостоверением.

В то же время в Сумской области СБУ задержала главу Буринской территориальной общины, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Он давал вражеским войскам жилье, продукты питания, сообщал о позициях украинских защитников и назвал самый быстрый путь для продвижения в направлении Киева.

Напомним, в Украине запретили деятельность пророссийских политических сил, в том числе и "Партии Шария".

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