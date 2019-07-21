ru
ua

В Ровенской области из-за взрыва пострадал ребенок


Инцидент произошел вчера, 20 июля

В субботу, 20 июля, в Вараше (Ровенская область) в результате взрыва пиротехнического устройства пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, вчера около 17:00 сотрудники полиции получили сообщение, что в больницу доставили 11-летнего мальчика с открытыми ранениями брюшной полости. В ходе оперативного вмешательства медики достали из тела ребенка частички стекла.

По предварительным данным полиции, парень пошел прогуляться до лесопосадки, вблизи которой проживает вместе с матерью. Через некоторое время ребенок вернулся домой с ранениями. Мать отметила, что ранение мальчик получил в результате развлечений с пиротехникой.

"В рамках досудебного расследования, начатого по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас жизни 11-летнего пострадавшего ничего не угрожает, однако, по словам медиков, состояние ребенка остается тяжелым.

 

Напомним, 13 июля в поселке Смыга в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли два ребенка 11 и 13 лет. По предварительным данным правоохранителей, дети хотели взять из сейфа своего деда неизвестный предмет, однако он детонировал.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях КИУ назвал вероятные проблемные округа на выборах
Читать все новости