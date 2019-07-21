В Ровенской области из-за взрыва пострадал ребенок

Фото: частицы стекла (rv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел вчера, 20 июля

В субботу, 20 июля, в Вараше (Ровенская область) в результате взрыва пиротехнического устройства пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, вчера около 17:00 сотрудники полиции получили сообщение, что в больницу доставили 11-летнего мальчика с открытыми ранениями брюшной полости. В ходе оперативного вмешательства медики достали из тела ребенка частички стекла.

По предварительным данным полиции, парень пошел прогуляться до лесопосадки, вблизи которой проживает вместе с матерью. Через некоторое время ребенок вернулся домой с ранениями. Мать отметила, что ранение мальчик получил в результате развлечений с пиротехникой.

"В рамках досудебного расследования, начатого по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас жизни 11-летнего пострадавшего ничего не угрожает, однако, по словам медиков, состояние ребенка остается тяжелым.

Напомним, 13 июля в поселке Смыга в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли два ребенка 11 и 13 лет. По предварительным данным правоохранителей, дети хотели взять из сейфа своего деда неизвестный предмет, однако он детонировал.