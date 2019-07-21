ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровенской области из-за взрыва пострадал ребенок

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 13:53
В Ровенской области из-за взрыва пострадал ребенок
Фото: частицы стекла (rv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел вчера, 20 июля

В субботу, 20 июля, в Вараше (Ровенская область) в результате взрыва пиротехнического устройства пострадал 11-летний ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, вчера около 17:00 сотрудники полиции получили сообщение, что в больницу доставили 11-летнего мальчика с открытыми ранениями брюшной полости. В ходе оперативного вмешательства медики достали из тела ребенка частички стекла.

По предварительным данным полиции, парень пошел прогуляться до лесопосадки, вблизи которой проживает вместе с матерью. Через некоторое время ребенок вернулся домой с ранениями. Мать отметила, что ранение мальчик получил в результате развлечений с пиротехникой.

"В рамках досудебного расследования, начатого по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия), полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что сейчас жизни 11-летнего пострадавшего ничего не угрожает, однако, по словам медиков, состояние ребенка остается тяжелым.

 

Напомним, 13 июля в поселке Смыга в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли два ребенка 11 и 13 лет. По предварительным данным правоохранителей, дети хотели взять из сейфа своего деда неизвестный предмет, однако он детонировал.

Отравление в Ровенской области: в больнице находятся 5 детей Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения
Новости Украины Ровенская областьпреступленияпиротехникиВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь