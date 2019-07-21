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У Рівненській області через вибух піротехніки постраждала дитина

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 13:53
У Рівненській області через вибух піротехніки постраждала дитина
Фото: частинки скла (rv.npu.gov.ua)

Інцидент стався вчора, 20 липня

У суботу, 20 липня, у Вараші (Рівненська область) в результаті вибуху піротехнічного пристрою постраждала 11-річна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, вчора близько 17:00 співробітники поліції отримали повідомлення, що до лікарні доставили 11-річного хлопчика з відкритими пораненнями черевної порожнини. В ході оперативного втручання медики дістали з тіла дитини частинки скла.

За попередніми даними поліції, хлопець пішов прогулятися до лісопосадки, поблизу якої проживає разом з матір'ю. Через деякий час дитина повернулася додому з пораненнями. Матір зазначила, що поранення хлопчик отримав в результаті розваг з піротехнікою.

"У рамках досудового розслідування, розпочатого за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки), поліцейські встановлюють усі обставини події", - додали у відомстві.

Зазначається, що наразі життю 11-річного постраждалого нічого не загрожує, однак, за словами медиків, стан дитини залишається тяжким.

 

Нагадаємо, 13 липня у селищі Смига в Рівненській області в результаті вибуху невідомого предмету загинули дві дитини 11 та 13 років. За попередніми даними правоохоронців, діти хотіли взяти з сейфу свого діда невідомий предмет, однак він детонував.

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