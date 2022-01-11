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В Ровенской области врача подозревают в незаконной выплате 400 тысяч "ковидных" надбавок

Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области сообщили о подозрении главному врачу одного из медучреждений. Его обвиняют в незаконных выплатах "ковидных" надбавок на более 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

Установлено, что мужчина в течение апреля-июня 2021 года во время распределения средств, предназначенных для оплаты труда медицинских и других сотрудников, которые были заняты на работах по ликвидации COVID-19, безосновательно подписал приказы.

Так, в результате чего были начислены и выплачены доплаты сотрудникам, которые не привлекались к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на коронавирус. Таким образом государству нанесен ущерб почти на 437 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении 47-летнему злоумышленнику по факту злоупотребления служебным положением, повлекшего тяжкие последствия, по части 2 статьи 364 УК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 (8500 грн) до 1000 (17 000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.


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Ровенская областьХищение средств