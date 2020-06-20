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В Ровенской области усилили контроль над карантином

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 13:13
В Ровенской области усилили контроль над карантином
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Ровно во избежание скопления людей с 22 июня запускают весь общественный транспорт

В Ровенской области приняли решение об усилении контроля над карантином. Соответствующее решение было принято областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Об этом сообщили в Ровенской облгосадминистрации.

Как отметили в ОГА, контроль будет усилен за соблюдением карантинным мер в сфере общепита, торговли, транспортных перевозок и религиозных мероприятий.

"Принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Особенно это касается контрольных функций Нацполиции и Госпродпотребслужбы в сфере надзора за заведениями общественного питания, транспортного сообщения, религиозных мероприятий, мест торговли. Особый акцент на нелегальные перевозки", - сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При этом в Ровно с 22 июня будет запущено весь городской транспорт во избежание скопления людей.

Отметим, по данным СНБО в Ровенской области за прошлые сутки выявили 83 новых случая коронавируса. Больше новых заболеваний зафиксировали лишь в Закарпатской (109) и Львовской (139) областях. Всего в области 2776 человек заболели COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Ровенская область и еще девять регионов Украины не готовы к ослаблению карантина.

Также сообщалось, что с 22 июня в Украине вступают новые правила оценивания готовности региона к снятию карантинных ограничений, согласно которым ужесточить карантин могут в отдельно взятом населенном пункте.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинРовенская областьКоронавирус
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