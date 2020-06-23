В Ровенской области произошла драка между Нацкорпусом и представителями нардепа Литвиненко

Фото: во время встречи (nationalcorps.org)

Среди пострадавших – руководитель Ровенского отделения Нацкорпуса Игорь Сухий

Активисты Национального корпуса совместно с общиной 156 одномандатного округа в Березном Ровенской области пришли пообщаться с нардепом Сергеем Литвиненко, который ранее заявлял про намерения провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Результатом встречи стала драка между представителями нардепа и активистами.

Об этом сообщает сайт Нацкорпуса.

Отмечается, что среди пострадавших – руководитель Ровенского отделения Нацкорпуса Игорь Сухий.

Активисты отмечают, что Литвиненко заручился поддержкой представителя партии ОПЗЖ Ильи Кивы и его организации "Патриоты - За життя!".

Комментируя сегодняшние события в Ровно сам Кива пообещал предоставить в том числе и силовую поддержку Литвиненко.

"Национальный Корпус готов к новым встречам с ватными депутатами, титушками Кивы и лично с этим псевдоветеранским персонажем из ОПЗЖ. Активисты так называемой "партии Шария" уже почувствовали на себе ответственность за публичные оскорбления ветеранов, патриотов и подыгрывание антиукраинской риторике своих руководителей. Скоро это ощутят на себе Кива и другие "титушководы". Ровно так Ровно. Встретимся с ними там, или в любом другом городе Украины", - заявили в Нацкорпусе.

Активисты также добавили, что не позволят дискредитировать украинских военных.

"Такие люди, как Сергей Литвиненко и Илья Кива не достойны представлять интересы общины и вообще быть в парламенте", - резюмировали они.

Напомним, ранее активисты "Национального корпуса" устроили 23 мая пикет под стенами киевского офиса “Оппозиционной платформы - За життя", требуя расследовать деятельность членов партии ОПЗЖ, в частности, регулярные встречи Виктора Медведчука с чиновниками страны-агрессора.

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Автор: РБК-Украина