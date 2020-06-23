У Рівненьській області сталася бійка між Нацкорпусом й представниками нардепа Литвиненка

Фото: під час зустрічі (nationalcorps.org)

Серед постраждалих – керівник Рівненського осередку Нацкорпусу Ігор Сухий

Активісти Hаціонального корпусу спільно з громадою 156 одномандатного округу в Березному Рівненської області прийшли поспілкуватись з нардепом Сергієм Литвиненком, який раніше заявляв про наміри провести вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Результатом зустрічі стала бійка між представниками нардепа й активістами.

Про це повідомляє сайт Нацкорпусу.

Зазначається, що серед постраждалих – керівник Рівненського осередку Нацкорпусу Ігор Сухий.

Активісти зазначають, що Литвиненко заручився підтримкою представника партії ОПЗЖ Іллі Киви та його організації "Патріоти - За життя!".

Коментуючи сьогоднішні події в Рівному сам Кива пообіцяв надати в тому числі і силову підтримку Литвиненку.

"Національний Корпус готовий до нових зустрічей з ватними депутатами, тітушками Киви та особисто з цим псевдоветеранським персонажем з ОПЗЖ. Активісти так званої "партії Шарія" вже відчули на собі відповідальність за публічні образи ветеранів, патріотів та підігрування антиукраїнській риториці своїх очільників. Скоро це на собі відчують Кива та інші "тітушководи". Рівне так Рівне. Зустрінемось з ними там, або в будь-якому іншому місті України", - заявили в Нацкорпусі.

Активісти також додали, що не дозволять дискредитувати українських військових.

"Такі люди, як Сергій Литвиненко та Ілля Кива не гідні представляти інтереси громади та взагалі бути в парламенті", - резюмували вони.

Нагадаємо, раніше активісти "Національного корпусу" влаштували 23 травня пікет під стінами київського офісу “Опозиційної платформи - За життя", вимагаючи розслідувати діяльність членів партії ОПЗЖ, зокрема, регулярні зустрічі Віктора Медведчука з чиновниками країни-агресора.

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Автор: РБК-Україна