ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Ровенской области предупредили о взрывах: возобновят работы в карьерах

Новина українською →
Ровенская область, Среда 13 апреля 2022 16:47
В Ровенской области предупредили о взрывах: возобновят работы в карьерах В Ровенской области возобновят работы в карьерах (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Ровенской области совет обороны предоставил еще 6 разрешений на проведение взрывных работ в карьерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

В частности, с заявлениями на возобновление взрывных работ обратились:

  • ГП "Камне-дробильный завод "ВИТА" частного предприятия "СОРИС";
  • ООО "Селищанский гранитный карьер";
  • ООО "Балашовский гранит";
  • ООО "Вировский карьер";
  • ГП "Регион - Инвест";
  • ООО "Клесовский карьер нерудных ископаемых "Технобуд".

"Друзья, кто живет в населенных пунктах по соседству с этими карьерами – не пугайтесь, когда услышите взрывы. Экономика сегодня должна работать на ВСУ. Для этого делаем все возможное и невозможное", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей.

Также мы писали, что в Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом уже треть города.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России