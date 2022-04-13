В Ровенской области предупредили о взрывах: возобновят работы в карьерах

В Ровенской области совет обороны предоставил еще 6 разрешений на проведение взрывных работ в карьерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Друзья, кто живет в населенных пунктах по соседству с этими карьерами – не пугайтесь, когда услышите взрывы. Экономика сегодня должна работать на ВСУ. Для этого делаем все возможное и невозможное", - говорится в сообщении.

В частности, с заявлениями на возобновление взрывных работ обратились:

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей.

Также мы писали, что в Ровно котельная на альтернативной энергии обеспечивает теплом уже треть города.

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