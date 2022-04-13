ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Рівненській області попередили про вибухи: відновлять роботи у кар'єрах

Новость на русском →
Рівненська область, Середа 13 квітня 2022 16:47
У Рівненській області попередили про вибухи: відновлять роботи у кар'єрах У Рівненській області відновлять роботи у кар'єрах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівненській області рада оборони надала ще 6 дозволів на проведення вибухових робіт у кар’єрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля.

Зокрема, із заявами на відновлення вибухових робіт звернулися:

  • ДП "Камене-дробильний завод "ВІТА" приватного підприємства "СОРІС";
  • ТОВ "Селищанський гранітний кар’єр";
  • ТОВ "Балашівський граніт";
  • ТОВ "Вирівський кар'єр";
  • ДП "Регіон - Інвест";
  • ТОВ "Клесівський кар’єр нерудних копалин "Технобуд".

"Друзі, хто мешкає у населених пунктах по сусідству із цими кар’єрами – не лякайтеся, коли почуєте вибухи. Економіка сьогодні повинна працювати на ЗСУ. Для цього робимо все можливе й неможливе", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв.

Також ми писали, що у Рівному котельня на альтернативній енергії забезпечує теплом уже третину міста.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час для ембарго. Або коли Німеччина перипинить купувати газ у Росії