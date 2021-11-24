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В Ровенской области отремонтировали одну из самых плохих дорог региона

Автор: Наталия Гурковская

В Ровенской области завершился капитальный ремонт дороги Т-18-01 Ровно-Здолбунов-Мизоч-Дубно. Восстановленный по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" 13-километровый участок, проходящий через села Здовбица, Уездцы и Кунин, считался одним из самых разрушенных в регионе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской облгосадминистрации.

"Из-за крайне перенасыщенного количества транспорта именно эта дорога была одной из самых плохих в области. Колейность, ямы и выбоины - это то, на что постоянно сетовали водители", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Капитальный ремонт 13-километрового отрезка дороги Т-18-01 стартовал еще в прошлом году. Подрядчик выполнил здесь фрезерование старого дорожного покрытия и уложил два новых слоя асфальтобетонной смеси. Одновременно были также укреплены обочины.

На финальной стадии дорожникам осталось устроить автобусные остановки, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанести разметку.

В дальнейших планах восстановления дороги Т-18-01 по программе "Большая стройка" - обновление участка между городами Здолбунов и Дубно.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" по итогам двух последних лет в Украине будет восстановлено и построено в общей сложности 13 тыс. км дорог государственного значения.

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Большая стройка