В Ровенской области отремонтировали одну из самых плохих дорог региона

"Из-за крайне перенасыщенного количества транспорта именно эта дорога была одной из самых плохих в области. Колейность, ямы и выбоины - это то, на что постоянно сетовали водители", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Капитальный ремонт 13-километрового отрезка дороги Т-18-01 стартовал еще в прошлом году. Подрядчик выполнил здесь фрезерование старого дорожного покрытия и уложил два новых слоя асфальтобетонной смеси. Одновременно были также укреплены обочины.

На финальной стадии дорожникам осталось устроить автобусные остановки, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанести разметку.

В дальнейших планах восстановления дороги Т-18-01 по программе "Большая стройка" - обновление участка между городами Здолбунов и Дубно.