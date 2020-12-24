В Ровенской области открыли два центра обслуживания потребителей газа

Сегодня, 23 декабря, в городах Острог и Корец Ровенской области для потребителей природного газа открыли двери современные центры обслуживания "104.ua Клиентское пространство". Они будут оказывать весь спектр услуг по распределению газа и его поставке.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

"Мы перешли на новый формат качественного и быстрого обслуживания клиентов. Главное, что клиентское пространство 104ua это не абонентская служба, к которой привыкли потребители. Это совсем другой сервис и условия, где вам предоставят весь комплекс информации по счетам, помогут заказать необходимую проектную документацию, проконсультируют по любому вопросу, зарегистрируют в онлайн-сервисах, и тому подобное. В настоящее время АО "Ровногаз" осуществляет доставку газа к домовладениям 265 тысяч потребителей. И 95% из них имеют возможность получать весь спектр услуг по газовым вопросам в таких клиентских пространствах", - говорит Петр Дубас, председатель правления АО "Ровногаз".

В Ровенской области работает уже 12 таких клиентских центров: в Ровно, Дубно, Здолбунове, Сарнах, Костополе, Березно, а с декабря этого года в Млинове, Рокитно, Демидовке, Радивилове, Остроге и Корце.

"Безопасной и удобной альтернативой для потребителей являются онлайн сервисы "104.ua". С их помощью потребители газа также могут из дома или офиса решать ряд вопросов по снабжению и доставке газа. Поэтому на время карантина, газовые вопросы, которые можно решить дистанционно, специалисты "Клиентских пространств" просят решать дистанционно. Речь идет о личный кабинет на 104ua, чат-боты Viber, Telegram, это мобильные приложения 104 мобайл. На Ровенщине им отдает предпочтение более 45% потребителей. Количество пользователей Личного кабинета уже составляет 120 тысяч потребителей. Еще почти 35 тысяч пользуется Viber, Telegram", - говорится в сообщении.