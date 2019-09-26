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В Ровенской области 65% потребителей не рассчитались за природный газ

Новости » Энергетика    26.09.2019 - 17:41
В Ровенской области 65% потребителей не рассчитались за природный газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Общая задолженность составляет почти 195 млн гривен

По состоянию на 1 сентября 2019 года почти 171 тыс. потребителей газа в Ровенской области имеют задолженность за природный газ. Это почти 65% от общего количества потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ровногаз Сбыт".

В 2019 году "Ровногаз Сбыт" направило должникам почти 20 тыс. предупреждений о необходимости оплаты задолженности на сумму 82,5 млн гривен. Также было направлено 15,6 тыс. поручений на отключение газа потребителям, которые не оплатили задолженность или не заключили договор на реструктуризацию.

"Мы советуем нашим потребителям своевременно рассчитываться за потребленный природный газ. А если уже образовалась ощутимая задолженность, предлагаем подписать договор реструктуризации. Иначе нам придется прибегать к таким непопулярным шагам как прекращение газоснабжения", - говорит директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

В течение месяца, который остался до начала отопительного сезона, потребители должны погасить долги, или, если не имеют возможности сделать это сразу, заключить с ООО "Ровногаз Сбыт" договор реструктуризации долга.

"Если же потребители в течение месяца со дня получения предупреждения не погасили задолженность, их предупреждают о запланированном прекращении газоснабжения. Аналогичное письмо ООО "Ровногаз Сбыт" направляет и в АО "Ровногаз", который в указанные сроки должен отключить должника", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать отключения, особенно накануне отопительного сезона, потребителям нужно полностью рассчитаться за потребленный газ, чтобы ООО "Ровногаз Сбыт" имело возможность рассчитаться с НАК "Нафтогаз Украины".

"Накануне нового отопительного сезона также следует помнить про пеню. Согласно ст. 26 Закона Украины "О рынке природного газа", которая введена в действие с 01.05.2019 г., в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга", - говорится в сообщении.

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