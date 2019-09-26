У Рівненській області 65% споживачів не розрахувались за природний газ

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Загальна заборгованість складає майже 195 млн гривень

Станом на 1 вересня 2019 року майже 171 тис. споживачів газу в Рівненській області мають заборгованість за природний газ. Це майже 65% від загальної кількості споживачів. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Рівнегаз Збут".

В 2019 році "Рівнегаз Збут" направило боржникам майже 20 тис. попереджень про необхідність оплати заборгованості на суму 82,5 млн гривень. Також було надіслано 15,6 тис. доручень на відключення газу споживачам, які не сплатили заборгованість або не уклали договір на реструктуризацію.

"Ми радимо нашим споживачам вчасно розраховуватись за спожитий природний газ. А якщо вже утворилася відчутна заборгованість, пропонуємо підписати договір реструктуризації. Інакше нам доведеться вдаватися до таких непопулярних кроків як припинення газопостачання", - говорить директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

Впродовж місяця, який залишився до початку опалювального сезону, споживачі мають погасити борги, або, якщо не мають можливості зробити це одразу, укласти з ТОВ "Рівнегаз Збут" договір реструктуризації боргу.

"Якщо ж споживачі впродовж місяця з дня отримання попередження не погасили заборгованість, їх попереджують про заплановане припинення газопостачання. Аналогічний лист ТОВ "Рівнегаз Збут" направляє і у АТ "Рівнегаз", яке у зазначені строки має відключити боржника", - йдеться у повідомленні.

Аби уникнути відключення, особливо напередодні опалювального сезону, споживачам потрібно повністю розрахуватись за спожитий газ, щоб ТОВ "Рівнегаз Збут" мало змогу розрахуватись з НАК "Нафтогаз України".

"Напередодні нового опалювального сезону також варто пам’ятати про пеню. Відповідно до ст. 26 Закону України "Про ринок природного газу", яка введена в дію з 01.05.2019 р., у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу", - йдеться у повідомленні.