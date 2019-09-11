В Ровенской области 35 производителей тепла до сих пор не имеют поставщика газа

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Согласно законодательству, АО "Ровногаз" не имеет права осуществлять доставку газа таким предприятиям теплокоммунэнергетики

В Ровенской области насчитывается 35 производителей тепла. По состоянию на 10 сентября они не включены в реестр ни одного из поставщиков природного газа. Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

Эти предприятия должны обеспечивать теплом зимой сотни тысяч домохозяйств и объекты социальной сферы, среди которых школы, детсады, медицинские учреждения и др. Согласно законодательству, АО "Ровногаз" не имеет права осуществлять доставку газа потребителям:

Ровнотеплоэнерго ООО

Березнекомунэнергия КП

Дубнокомунэнергия КП

Здолбуновкомунэнергия КП ЗМР

Теплоэнергия Острожское КП

Рівнерайкомунэнергия КП

Радивиловтеплосервис КП

Костополькомунэнергия КП

Костопольские районные сети КП

Рокитнекомунэнергия КП

Теплосервис КП ДРР

Голубь ОСГ

Гагарина-22 ОСМД

Военная часть А2798

ДПРЗ-4ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области

Идиллия ОСМД

ОСМД ЖИЛЬЕ-РОВНО

Полесская Энергосервисная Компания ООО

Ровенский государственный гуманитарный университет

Полковника Тютюнника-2А ОСГ

Соборная-416-Б ОСМД

Мечта ОСМД

Монолит-44 ОСМД

Кант ГО

Эдем ОСГ

ТЕПЛО-ЭНЕРГИЯ Ооо

Ровенский центр ПТО ГСЗ

Беркут Плюс ОСМД

Мой Дом ОСМД

Шубківське СКП

Энергосбережение Ровно ООО

Мечта Плюс ОСМД

Свиспан Лимитед ООО

Варковичи комунслужба КП

Катериновская исправительная колония № 46

"Поскольку эти 35 производителей тепла до сих пор не включены в реестр потребителей газа ни одного поставщика, они не имеют права осуществлять потребление природного газа по газораспределительной системе, а АО "Ровногаз" - осуществлять доставку газа для таких компаний", - говорится в сообщении

В АО "Ровногаз" 4 сентября проведен круглый стол по обеспечению устойчивого прохождения отопительного сезона 2019-2020 гг. с участием представителей местной власти и предприятий коммунальной энергетики, где акцентировали внимание на необходимости получения номинаций до начала отопительного периода.

"Внесенные в прошлом году изменения в кодекс ГТС дают право поставщику газа предоставлять поручение на отключение потребителей, а газораспределительная компания должна будет прекратить доставку газа таким компаниям, - сообщил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький. - Мы надеемся, что владельцы теплоснабжающих предприятий успеют подготовиться к отопительному сезону и будут включены в реестр поставщика газа".

В пресс-службе отметили, что органы местного самоуправления, собственники предприятий до начала отопительного сезона должны принять все возможные меры, чтобы производители тепла для нужд населения были включены в реестр ПСО-поставщика природного газа.

"Действующее законодательство не запрещает отключения потребителей газа даже во время отопительного сезона. Поручение на отключение направляет оператору ГРМ поставщик газа для нужд населения. Отключение в отопительный период от источника газоснабжения теплоснабжающих, теплотранспортних и теплогенерирующих организаций, обеспечивающих энергией население, предприятия, учреждения и организации, приведет к чрезвычайной ситуации техногенного характера, которая по своим последствиям может быть признана чрезвычайной ситуацией регионального или государственного", - говорится в сообщении

АО "Ровногаз" уже проинформировало отдельными письмами о ситуации, сложившейся в области Офис Президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Кабинет Министров Украины, органы местного самоуправления и исполнительной власти.

"В прошлом году Кабмином было издано распоряжение от 3 октября 2018 г. № 717-р "Некоторые вопросы отопительного сезона 2018/19 года", которым участникам рынка было поручено обеспечивать бесперебойную поставку природного газа производителям тепловой энергии в необходимых объемах. В этом году соответствующих решений правительства еще не принято", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году 800 тыс. потребителей тепла в Кривом Роге остались без отопления в конце ноября и вышли на акции протеста. Работники предприятий, осуществляющих производство тепла для нужд населения прибегли к срыву пломб, что является нарушением действующего законодательства. "Есть основания полагать, что отопительный криворожский коллапс может повториться в нашей области", - добавили в пресс-службе.