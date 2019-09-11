У Рівненській області 35 виробників тепла досі не мають постачальника газу

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Згідно законодавства, АТ "Рівнегаз" не має права здійснювати доставку газу таким підприємствам теплокомуненергетики

У Рівненській області налічується 35 виробників тепла. Станом на 10 вересня вони не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

Ці підприємства мають забезпечувати теплом взимку сотні тисяч домогосподарств та об’єкти соціальної сфери серед яких школи, дитсадки, медичні заклади та ін. Згідно законодавства, АТ "Рівнегаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам:

Рівнетеплоенерго ТОВ

Березнекомуненергія КП

Дубнокомуненергія КП

Здолбунівкомуненергія КП ЗМР

Теплоенергія Острозьке КП

Рівнерайкомуненергія КП

Радивилівтеплосервіс КП

Костопількомуненергія КП

Костопільські районні мережі КП

Рокитнекомуненергія КП

Теплосервіс КП ДРР

Голуб ОСГ

Гагаріна-22 ОСББ

Військова частина А2798

ДПРЗ-4ГУ ДСНС України в Рівненській області

Ідилія ОСББ

ОСББ ЖИТЛО-РІВНЕ

Поліська Енергосервісна Компанія ТОВ

Рівненський державний гуманітарний університет

Полковника Тютюнника-2А ОСГ

Соборна-416-Б ОСББ

Мрія ОСББ

Моноліт-44 ОСББ

Кант ГО

Едем ОСГ

ТЕПЛО-ЕНЕРГІЯ ТзОВ

Рівненський центр ПТО ДСЗ

Беркут Плюс ОСББ

Мій Дім ОСББ

Шубківське СКП

Енергозбереження Рівне ТОВ

Мрія Плюс ОСББ

Свиспан Лімітед ТОВ

Варковичі комунслужба КП

Катеринівська виправна колонія № 46

"Оскільки ці 35 виробників тепла дотепер не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника, вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Рівнегаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній", - йдеться у повідомленні.

В АТ "Рівнегаз" 4 вересня проведено круглий стіл щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2019-2020 рр. за участю представників місцевої влади та підприємств комунальної енергетики, де акцентували увагу на необхідності отримання номінацій до початку опалювального періоду.

"Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - повідомив комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький. - Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

У прес-службі зазначили, що органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

"Діюче законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть під час опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організації, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного", - йдеться у повідомленні.

АТ "Рівнегаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

"Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що минулого року 800 тис. споживачів тепла в Кривому Розі залишились без опалення наприкінці листопада і вийшли на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення удалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. "Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися в нашій області", - додали у прес-службі.