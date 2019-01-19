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На Ровенской АЭС произошло отключение энергоблока

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 12:25
На Ровенской АЭС произошло отключение энергоблока
Фото: Ровенская АЭС (energoatom.kiev.ua)

Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов

На Ровенской АЭС произошло отключение от сети энергоблока №3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК Энергоатом.

Как сообщается, отключение произошло 18 января 2019 года в 23:54.

"Энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) был отключен от энергосети. Действием технологической защиты произошла посадка стопорных клапанов, отключение турбогенератора ТГ-5 от сети и снижение мощности реакторной установки блока №3 Ровенской АЭС до 37%. Работает комиссия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории РАЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось.

Блок №1 находится в плановом капитальном ремонте, блоки №№2,4 работают с полной нагрузкой.

Ранее энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключали от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта. 

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