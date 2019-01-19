На Рівненській АЕС сталося відключення енергоблоку

Фото: Рівненська АЕС (energoatom.kiev.ua)

Дією технологічного захисту відбулася посадка стопорних клапанів

На Рівненській АЕС сталося відключення від мережі енергоблоку №3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЕК Енергоатом.

Як повідомляється, відключення відбулося 18 січня 2019 року о 23:54.

"Енергоблок №3 Рівненської АЕС (ВВЕР-1000) був відключений від енергомережі. Дією технологічного захисту відбулася посадка стопорних клапанів, відключення турбогенератора ТГ-5 від мережі і зниження потужності реакторної установки блоку №3 Рівненської АЕС до 37%. Працює комісія", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промисловому майданчику та прилеглої території РАЕС перебуває у межах діючих норм і не змінювалося.

Блок №1 знаходиться в плановому капітальному ремонті, блоки №№2,4 працюють з повним навантаженням.

Раніше енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключали від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту.