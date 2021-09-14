На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок: названа причина

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от энергосети. Его отключили из-за ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу АЭС .

Кроме того, вчера также разгрузили до уровня 70% от номинальной мощности энергоблок №4 для продолжения топливной кампании.

"В соответствии с согласованной заявкой 14 сентября 2021 года в 2:03 отключен от сети энергоблок №3 (ВВЭР-1000) для проведения текущего ремонта. Ориентировочная продолжительность ремонта до 16 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

С начала сентября 2021 года находится в резерве и турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2. Обусловлено это продлением срока работы блока на номинальном уровне мощности в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Сейчас его мощность составляет 53% от номинальной.