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На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок: названа причина

Автор: Анастасия Рокитна

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от энергосети. Его отключили из-за ремонта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АЭС.

Кроме того, вчера также разгрузили до уровня 70% от номинальной мощности энергоблок №4 для продолжения топливной кампании.

"В соответствии с согласованной заявкой 14 сентября 2021 года в 2:03 отключен от сети энергоблок №3 (ВВЭР-1000) для проведения текущего ремонта. Ориентировочная продолжительность ремонта до 16 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

С начала сентября 2021 года находится в резерве и турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2. Обусловлено это продлением срока работы блока на номинальном уровне мощности в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Сейчас его мощность составляет 53% от номинальной.

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