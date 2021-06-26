На Ровенской АЭС аварийное отключение энергоблока: названа причина

Об этом сообщается на сайте предприятия .

По предварительной оценке, событие квалифицировали как нарушение категории "П05/1" - остановка реакторной установки в процессе эксплуатации энергоблока, которые обусловлены:

отказами оборудования (элементов);

ошибками персонала и/или ошибочными решениями;

внешними воздействиями искусственного или природного происхождения.

"По состоянию на 20:39 в работе находятся три энергоблока Ровенского АЭС с суммарной нагрузкой 1725 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм, сообщили в пресс-службе.