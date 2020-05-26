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Ровенская область продлевает запрет на работу транспорта еще на месяц

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 18:57
Ровенская область продлевает запрет на работу транспорта еще на месяц
Фото: Ровенская область еще месяц будет без перевозок (РБК-Украина)

Возобновить работу транспорта не позволяют показатели заболеваемости

Ровенская область из-за показателей заболеваемости коронавирусом не будет возобновлять работу транспорта до 24 июня. На сегодня регион входит в топ-3 с наибольшим количеством заболевших.

Об этом заявил первый замглавы ОГА Сергей Подолин на онлайн-брифинге.

По его словам, показатели заболеваемости в Ровенской области не позволяют запустить городской, пригородный и другие виды транспорта.

"Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание - постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум, до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать", - отметил Подолин.

Онлайн-брифінг

Онлайн-брифінг першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна та начальника управління охорони здоров'я Олега Вівсянника щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції. Долучайтеся до перегляду! Модерує Олександр Поліщук.

Опубліковано Рівненська обласна державна адміністрація Вівторок, 26 травня 2020 р.

Запуск общественного транспорта регулируется постановлением Кабинета министров об адаптивном карантине. Возобновление пассажирских перевозок разрешено на втором этапе выхода из карантина, для этого регион должен соответствовать критериям инцидентности, охвата тестированием на коронавирус и наличия свободных койко-мест в больницах.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о неготовности семи регионов к ослаблению карантина, в том числе Ровенской области.

Отметим, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в рамках ослабления карантина железнодорожное сообщение запустят уже на этой неделе, в ближайшие дни "Укрзализныця" начнет продажу билетов.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины транспорткарантинРовенская область
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