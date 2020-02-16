Роухани рассказал, почему воздушное пространство Ирана не закрыли в день авиакатастрофы

Фото: Хасан Роухани (flickr.com/un_photo)

Роухани заявил, что это обязанность Вооруженных сил Ирана

Правительство Ирана не обладает полномочиями по закрытию воздушного пространства в стране. Об этом заявил на пресс-конференции президент Хасан Роухани, передают иранские СМИ.

Так Роухани прокомментировал вопрос журналиста о том, почему в ночь, когда был атакован украинский самолет, правительство не приняло решение закрыть воздушное пространство страны в связи с ракетными ударами по американским базам в Ираке.

"В определенных условиях воздушное пространство должно быть закрыто. Правительство не несет ответственности за закрытие воздушного пространства и вопросы безопасности. Все это является обязанностью Вооруженных сил страны", - заявил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате соответствующих компенсаций семьям погибших в результате авиакатастрофы МАУ согласно нормам международного права.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что Иран предложил семьям погибших украинцев компенсацию на 80 тыс. долларов.