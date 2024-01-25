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Про роту ударних БпЛА "Фаворит", яку патронує Favbet, випустили документалку

Четвер 25 січня 2024 17:47 promo
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Про роту ударних БпЛА "Фаворит", яку патронує Favbet, випустили документалку Фото: Денис Перч та Микита Дмитрулін (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Портал Sportarena представив повнометражну хроніку про діяльність одного з найефективніших підрозділів ударних БпЛА у складі ЗСУ - роту "Фаворит" під командуванням віцепрезидента Української федерації MMA (UFMMA) Дениса Перча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне відео на YouTube.

Роту "Фаворит" патронує українська iGaming-компанія Favbet.

Для створення півторагодинної стрічки спортивний журналіст Микита Дмитрулін разом зі знімальною групою Sportarena побував на позиціях роти, де зняв ексклюзивні інтерв’ю з бійцями та став свідком реальної бойової роботи підрозділу - від виготовлення "скидів" до розвідки та ураження ворожої техніки.

Про роту ударних БпЛА &quot;Фаворит&quot;, яку патронує Favbet, випустили документалку

Микита Дмитрулін з бійцями роти "Фаворит": Голландцем, Відьмаком та Аланом

Потрапили в кадр і речі, які зазвичай залишаються за лаштунками воєнних хронік: важкі щоденні тренування, побут захисників на передовій та щирий гумор, що допомагає не втрачати мотивації у найважчих ситуаціях.

Сьогодні рота Дениса Перча, позивний "Кореєць", працює на Бахмутському напрямку, де ворог зосередив понад 90 000 окупантів та щодня намагається продавити українську оборону нескінченними хвилями "м’ясних штурмів".

Ефективно знищувати окупантів "Фавориту" допомагає підтримка сотень волонтерів, спортивна спільнота, а також компанія Favbet, яка патронує підрозділ з моменту його створення минулого року.

За підтримки української компанії військовим передано понад 300 найменувань техніки, в тому числі позашляховики, обладнання та амуніцію, а також більш як 100 дронів різного призначення з усіма комплектуючими.

"У нас ще жодного разу не було такого випадку, щоб була ціль, а не було дронів, щоб її уразити. Зараз ми не маємо жодних стандартів або лімітів на витратні матеріали, Favbet закриває всі потреби", - каже Денис Перч.

Про роту ударних БпЛА &quot;Фаворит&quot;, яку патронує Favbet, випустили документалку

У Favbet запевнили, що продовжуватимуть підтримувати "Фаворит" та інші підрозділи української армії до перемоги.

"Наша підтримка залишається непохитною, а це відео - лише один із способів висловити щиру вдячність чоловікам та жінкам, які щодня ризикують життям заради нашої свободи", - кажуть у компанії.

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