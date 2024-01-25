О роте ударных БпЛА "Фаворит", патронируемой Favbet, выпустили документалку

Портал Sportarena представил полнометражную хронику о деятельности одного из самых эффективных подразделений ударных БпЛА в составе ВСУ - роту "Фаворит" под командованием вице-президента Украинской федерации MMA (UFMMA) Дениса Перча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео на YouTube .

Рота "Фаворит" патронирует украинская iGaming-компания Favbet.

Для создания полуторачасовой картины спортивный журналист Никита Дмитрулин вместе со съемочной группой Sportarena побывал на позициях роты, где снял эксклюзивные интервью с бойцами и стал свидетелем реальной боевой работы подразделения - от изготовления "сбросов" до разведки и поражения вражеской техники.

Никита Дмитрулин с бойцами роты "Фаворит": Голландцем, Ведьмаком и Аланом

Попали в кадр и вещи, обычно остающиеся за кулисами военных хроник: тяжелые ежедневные тренировки, быт защитников на передовой и искренний юмор, помогающий не терять мотивации в самых трудных ситуациях.

Сегодня рота Дениса Перча, позывной "Кореец", работает на Бахмутском направлении, где враг сосредоточил более 90 000 оккупантов и ежедневно пытается продавить украинскую оборону бесконечными волнами "мясных штурмов".

Эффективно уничтожать оккупантов "Фавориту" помогает поддержка сотен волонтеров, спортивное сообщество, а также компания Favbet, которая патронирует подразделение с момента его создания в прошлом году.

При поддержке украинской компании военным передано более 300 наименований техники, в том числе внедорожники, оборудование и амуницию, а также более чем 100 дронов разного назначения со всеми комплектующими.

"У нас еще ни разу не было такого случая, чтобы была цель, но не было дронов, чтобы ее поразить. Сейчас у нас нет никаких стандартов или лимитов на расходные материалы, Favbet закрывает все потребности", - говорит Денис Перч.

В Favbet заверили, что будут продолжать поддерживать "Фаворит" и другие подразделения украинской армии до победы.

"Наша поддержка остается неизменной, и это видео - только один из способов высказать искреннюю благодарность мужчинам и женщинам, ежедневно рискующим жизнью ради нашей свободы", - говорят в компании.