Рота "Фаворит" знищила ворожі БМП, БТР і "Урал" у Донецькій області

Як повідомили у підрозділі, у понеділок військовослужбовці роти знищили дві бойові машини піхоти (БМП), один бронетранспортер (БТР) та вантажівку типу "Урал". За словами командування, за день було успішно відбито два штурми противника. За день до цього підрозділ знищив ще одну ворожу БМП.

Наразі підрозділ продовжує виконання бойових завдань на Торецькому та Лиманському напрямках.

Рота "Фаворит" оголосила про набір рекрутів. До лав підрозділу можуть долучитися як новобранці, так і діючі військовослужбовці. У роті зазначають, що пропонують зручні умови служби, високий рівень забезпечення та якісну підготовку.

Подати заявку на вступ до підрозділу можна через офіційний сайт або соціальні мережі роти.