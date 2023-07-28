В Росії день вибухів. Гучно було у Таганрозі і не тільки: що про це відомо

У Ростовській області РФ сьогодні, 28 липня, пролунала низка вибухів. Росіяни нафантазували обстріл та звинуватили українських військових, а силовикам наказали проводити "регулярний огляд неба".
Детальніше про сьогоднішні події під Ростовом - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Сьогодні близько 16:00 російські Telegram-канали почали масово постити відео з димом над Таганрогом Ростовської області. Місцеві жителі розповідали, що чули сильний вибух.
Вже за кілька десятків хвилин вибухи в центрі міста підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він стверджував, що там впала ракета.
Паралельно вибухи пролунали й у Азовському районі Ростовської області. У мережі писали, що там нібито працюють системи протиповітряної оборони.
Після цього інцидент вирішило прокоментувати Міністерство оборони РФ. Там вигадали, що українські військові "атакували місто за допомогою переобладнаного зенітного ракетного комплексу С-200".
Але версія відомства країни-агресора відрізнялася від тієї, яку озвучив раніше губернатор регіону. Міністерство стверджувало, що всі ракети над Таганрогом начебто збили, а на місто впали уламки.
Слідчий комітет РФ на тлі таких подій порушив кримінальну справу за статтею "теракт".
Представники місцевої влади також стверджували, що внаслідок інциденту постраждали 12 осіб та були руйнування. У районі, де пролунав вибух, вирішили оголосити надзвичайну ситуацію.
Але паніка росіян не обмежилася лише Таганрогом - у Ростові поліцейським та іншим силовикам наказали кожні 15 хвилин проводити "огляд повітряного простору". Результати вони мали вносити до журналу.
На таку "бавовну" вже відреагували офіційні особи України.
"Події в Таганрозі - це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що вибухи в Таганрозі - наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
За його словами, потрібні розслідування, щоби встановити безпосередні причини вибухів.
"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність та безвідповідальність "еліти Путіна", - зазначив чиновник.
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