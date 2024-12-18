Ростолопу можуть позбавити статуса адвоката: дисциплінарне провадження залишено в силі

Згідно з текстом рішення, її звинувачують у порушенні професійної етики та норм Правил адвокатської етики.

У скарзі, яка стала підставою для відкриття справи, зазначено, що Ростолопа вчинила дії, які суперечать етичним стандартам поведінки адвокатів у соціальних мережах. Комісія вказує на порушення принципів чесності, стриманості, коректності та гідності при комунікації в інтернеті.

"Обставини справи та надані докази потребують детального вивчення під час розгляду по суті. Є підстави припускати, що дії адвокатки Євгенії Ростолопи мають ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 34 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", – йдеться в рішенні комісії.

Нагадаємо, раніше активісти звернулися до голови Київської ОДА Руслана Кравченка із запитом про роль Євгенії Ростолопи в обладміністрації. Її також звинувачують у лобіюванні інтересів забудовників на Київщині, зокрема у конфліктах щодо забудови місцевих парків та побиття мешканки Ірпеня.

Окрім цього, адвокатку пов'язують із квартирними аферами. У місті Ірпінь вона разом із депутатом Олександром Пікуликом, за повідомленнями, оскаржує право власності на квартири, які сама раніше продавала від імені забудовника. Ці дії стосуються десятків сімей, які придбали житло до початку повномасштабного вторгнення.

Деталі дисциплінарної справи та можливі наслідки для адвокатки будуть визначені під час подальшого розгляду.